На Ставрополье с начала года шесть ветеранов Великой Отечественной войны получили жилье

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Ставрополья за первое полугодие обеспечили новым жильем шесть ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства строительства и архитектуры региона.

"В Ставропольском крае шесть участников Великой Отечественной войны 1941-1945 года, нуждающихся в обеспечении жильем, приобрели собственную недвижимость на государственную субсидию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства в этом году выделили из краевого и федерального бюджетов в размере более 16 млн рублей в рамках реализации указа президента Владимира Путина об обеспечении жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны.

"Шесть ветеранов уже купили недвижимость, остальные занимаются подбором понравившегося жилья", - отметил министр строительства и архитектуры СК Валерий Савченко, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне десять ветеранов на Ставрополье получат жилье. В 2019 году 56 ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, получили квартиры.