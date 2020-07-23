Мусульмане Волгоградской области впервые отметят Курбан-Байрам в новой мечети

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Мусульмане Волгоградской области впервые соберутся 31 июля, чтобы отметить праздник Курбан-Байрам в новой соборной мечети в городе Волжском. Об этом в четверг сообщил ТАСС муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Абдулла Хаджи.

"Мусульмане волгоградского региона впервые смогут отпраздновать 31 июля Курбан-Байрам в новой соборной мечети в городе Волжском при соблюдении всех требований Роспотребнадзора. Мечеть практически построена, остались отделочные работы, но в ней уже по пятницам проходят службы, а завершить полностью строительство планируем весной следующего года - к празднику Ураза-Байрам", - сказал Абдулла Хаджи.

Собеседник агентства отметил, что соборная мечеть станет одной из самых крупных в Южном федеральном округе и самой крупной в Волгоградской области. "В главном молельном зале и в двух залах цокольного этажа новой мечети сможет разместиться до 3 тыс. человек, а в мечети в Волгограде - максимум 1,5 тыс. То, что мечеть в Волжском будет похожа на мечеть Купол Скалы в Иерусалиме, как написали некоторые СМИ, об этом рано говорить, это можно будет понять после полного окончания строительства", - отметил Абдулла Хаджи.

Он уточнил, что до сих пор в Волгоградской области не было соборной мечети, но "сейчас уже можно сказать, что она есть". "Порядка 70 млн рублей примерно оценивается строительство мечети, все это добровольные пожертвования. По официальным данным, на территории региона проживает около 120 тыс. мусульман", - сказал Абдулла Хаджи, который также является имамом города Волжского.

Просветительский центр

Соборная мечеть в Волжском станет также новым просветительским центром мусульман Волгоградской области. "Собственно, центр у нас и был, но теперь он разместится в новом здании мечети. Для этого здесь расположены учебные классы, здесь мы готовим богословов, имамов, взаимодействуем с исламскими вузами", - сказал Абдулла Хаджи.

Также в центре есть специальный отдел по профилактике экстремизма и религиозного радикализма. "Мы и раньше активно использовали социальные сети для работы с молодежью, для профилактики экстремизма и радикализма, а пандемия дала толчок для их еще более активного развития. Сейчас более 10 тыс. подписчиков у нашего просветительского видеоканала об исламе", - отметил собеседник агентства.

По видеоканалу проводятся лекции, проповеди, уроки онлайн. Число просмотров некоторых из них, по словам Абдулла Хаджи, составляет от 40 до 100 тыс.