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Пандемия коронавируса нового типа

В Омской области возбудили дело после вспышки коронавируса в доме престарелых

В учреждении инфекцией заразились не менее 47 пожилых людей и 19 работников

ОМСК, 23 июля. /ТАСС/. Следственные органы Омской области возбудили уголовное дело по статье о халатности по факту вспышки коронавирусной инфекции в Нежинском геронтологическом центре, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ. В доме престарелых коронавирусом заразились не менее 47 пациентов и 19 работников учреждения.

"По результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ, возбуждено уголовное дело по факту массового заражения работников и получателей социальных услуг в стационарном учреждении социального обслуживания "Нежинский геронтологический центр" по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, работники геронтологического центра нарушили санитарно-эпидемиологические требования в период с марта по июль 2020 года, что привело к заражению коронавирусом не менее 47 пожилых людей и 19 работников учреждения.

В Омской области за прошедшие сутки зарегистрировали 129 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе выявили 5 854 инфицированных, 3 455 из них выздоровели, 58 умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зафиксировали 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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