Врио главы Хабаровского края призвал местных жителей вести диалог корректно

ХАБАРОВСК, 23 июля. /ТАСС/. Общение главы региона с жителями Хабаровского края должно проходить в корректных форматах, заявил журналистам в четверг после посещения Краевой клинической больницы №2 врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.

В Хабаровске с 11 июля ежедневно проходят несогласованные митинги после ареста бывшего губернатора региона Сергея Фургала. После приезда в город нового врио губернатора Дегтярева митингующие начали использовать лозунги, призывающие его выйти к ним для общения.

"Тут есть чем заняться руководителю, чем выходить и общаться с теми, кто кричит под окнами. Я выхожу к людям постоянно, но я общаюсь с людьми в форматах корректных. Вот с вами, например, с врачами сегодня, с пациентами. А вот так выйти к группе товарищей по требованию? Ну что это такое?" - сказал Дегтярев.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Фургала, арестованного по обвинению в причастности к убийствам. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший до этого комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии.