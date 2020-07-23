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Пандемия коронавируса нового типа

Финляндия вернет ограничения для въезжающих из Австрии, Словении и Швейцарии

Также страна сохраняет ограничения для Испании, Люксембурга, Португалии, Польши, Франции, Швеции и Чехии

ХЕЛЬСИНКИ, 23 июля. /ТАСС/. Финляндия приняла решение вернуть ограничения для поездок между страной и тремя другими европейскими государствами - Австрией, Словенией и Швейцарией из-за нового роста числа инфицированных коронавирусом в них. Об этом сообщила в четверг канцелярия правительства страны.

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"На заседании 23 июля государственный совет Финляндии принял решение вернуть [отмененный ранее] контроль на границах для поездок между Финляндией и Австрией, Словенией и Швейцарией. В этих странах число заразившихся, по последним оценкам, вновь начало расти. Ограничения вступают в силу с 27 июля", - говорится в сообщении.

Также Финляндия сохраняет ограничения для Испании, Люксембурга, Португалии, Польши, Франции, Швеции и Чехии.

Во время действия ограничений возможными остаются поездки по работе и при неотложных обстоятельствах. Сняты ограничения могут быть только для стран, где число случаев заражения составляет максимум восемь человек на 100 тыс. населения за последние две недели.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Финляндии увеличилось в четверг до 7 372. С начала пандемии зафиксировано 328 летальных исходов. По последним оценкам института, ситуация с коронавирусом в Финляндии стабильна, 90% заразившихся уже выздоровели, в больницах находятся четыре человека. За прошедшую неделю прирост новых случаев инфицирования составлял менее 20 в сутки.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах. С 15 июня Финляндия открыла границы для стран Балтии и государств Северной Европы, за исключением Швеции, с 13 июля - для еще почти 20 стран Европы, а также для рабочих поездок и визитов при неотложных обстоятельствах между Финляндией и 11 неевропейскими странами.

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АвстрияШвецияЧехияИспанияФинляндияЛюксембургПортугалияСловенияФранцияШвейцарияПольшаПандемия коронавируса нового типа
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