Более 60 тыс. россиян вернулись на родину вывозными рейсами

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Число вернувшихся с апреля в Россию на вывозных рейсах граждан страны превысило 61 тыс. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К настоящему моменту общее количество вывезенных соотечественников со дня введения действующего алгоритма - это начало апреля - превысило 61 тыс. человек. Из них 49 тыс. вывезены самолетами российских авиаперевозчиков, более 11 тыс. спецрейсами иностранных авиакомпаний. Мы здесь находимся в тесном контакте с нашими зарубежными партнерами", - сказала дипломат.

Захарова напомнила о завершившемся в понедельник вывозном рейсе по единовременному возвращению россиян из нескольких африканских государств и Иордании, назвав его уникальной по своей сути и форме операцией. "Этот рейс, который уже вошел в историю, как "Африканское кольцо", стал такой квинтэссенцией всех, кто на протяжении более 120 дней в непрерывном круглосуточном режиме трудится для того, чтобы наши соотечественниками, вопреки любым обстоятельствам, оказались дома", - добавила она.

Дипломат отметила, что на следующей неделе будет организован еще один вывозной борт для соотечественников, которые остаются на Филиппинах. "Драматическая история. Было два борта несколько месяцев назад, разгрузили страну, вдруг через месяц оказалось, что еще есть большое количество людей, которым необходимо вернуться на родину. Они не могли это сделать по целому ряду причин, и объективных, и субъективных, и тех причин, которые просто невозможно понять, но так или иначе жизнь есть жизнь, - добавила она. - Исходим из того, что все желающие покинуть Филиппины воспользуются данной возможностью, поскольку, конечно, каких-то дополнительных шансов в ближайшее время, кроме этого рейса, до возобновления полноценного авиасообщения, если говорить о ближайшей перспективе, не предвидится".

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только рейсы для возвращения пассажиров домой.