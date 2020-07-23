ХМАО, Кузбасс, Смоленск и Мурманск обладают лучшими практиками по субсидиям на ЖКУ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра), Кемеровская, Смоленская и Мурманская области входят в число регионов с лучшими практиками по выплатам субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщил ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства, заявил, что правительство РФ планирует посмотреть лучшие региональные практики по введению адресной поддержки гражданам на оплату услуг по ЖКХ. Большинство регионов установили предельную долю расходов отдельных категорий граждан на оплату ЖКХ по федеральному стандарту в 22% от совокупного дохода (остальное компенсирует государство), однако в отдельных регионах этот уровень меньше.

"Например, в Смоленской области для семей со среднедушевым доходом, ниже или равным прожиточному минимуму, расходы на ЖКХ не могут превышать 5% от совокупного дохода. В ХМАО-Югре жилищно-коммунальные услуги предоставляются бесплатно для граждан, среднедушевой доход в семьях которых составляет в месяц менее половины величины прожиточного минимума, установленной в автономном округе", - сказал Склянчук, уточнив, что средства на адресную помощь выделяются из региональных бюджетов.

По его словам, в Мурманской области для многодетных семей, одиноко проживающих пенсионеров и семей, состоящих из инвалидов, в том числе детей-инвалидов, предельно допустимая доля расходов составляет 10%. В Кемеровской области граждане, чей доход составляет от 2 до 2,5 прожиточных минимумов, тратят на коммуналку не больше 13% в месяц. Склянчук отметил, что дифференцированный подход может оказаться эффективнее, чем повсеместное снижение федерального стандарта до 15% (инициатива Минстроя), такое решение может оказаться непосильным для дотационных регионов, даже если в следующем году будет выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета.

"Кроме того, получателям субсидий целесообразно на региональном уровне предоставить право выбора - получать субсидии на руки или напрямую перечислять их на счета ресурсоснабжающих и управляющих организаций, предусмотрев механизм обязательного возврата части средств в бюджет в случае перерасчета", - считает эксперт.

О субсидиях

Граждане, получающие субсидии, должны подтверждать свой доход раз в полгода. Как сообщалось, в начале апреля 2020 года кабмин распорядился на полгода продлить предоставление субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг гражданам, у которых их срок истекает с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

Согласно данным, приведенным в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России, численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года, составляет 5,24 млн человек. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год, превышает 70 млрд рублей.