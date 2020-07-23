Власти Карачаево-Черкесии отмечают рекордное количество туристов для летнего сезона

ЧЕРКЕССК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) отмечают рекордное для летнего курортного сезона количество туристов, сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства республики.

"Меньше недели назад Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека согласовала для Карачаево-Черкесии переход на третий этап снятия ограничений, что предполагает возобновление работы туристического бизнеса. В настоящее время на туристических объектах республики отмечается большой поток туристов, характерный для зимнего сезона, когда работают горнолыжные курорты", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что курорты региона работают с соблюдением предписанных Роспотребнадзором требований. Туристы должны соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование.

"Ежегодно туристические места Карачаево-Черкесии в летний сезон посещают порядка 500 тыс. туристов. В Министерстве туризма и молодежи КЧР отмечают, что сейчас сложно давать прогнозы. Но, несмотря на то, что сезон в этом году начался на месяц позже, при сохранении благоприятной эпидемиологической обстановки и такой же популярности у туристов, летний сезон в республике может пройти не хуже уровня прошлых лет", - добавили в пресс-службе.

Как ранее сообщили в Министерстве экономического развития РФ, республиканский курорт "Архыз" в летнем курортном сезоне будет делать упор на развитии индивидуального туризма. Уже подготовлены пешие маршруты для небольших групп туристов.

За 2019 год республику посетили более 1,5 млн туристов, в 2018 году этот показатель составил 1,3 млн. Самыми популярными местами для отдыха в КЧР остаются курорты Архыз и Домбай, Тебердинский биосферный заповедник и туристический комплекс "Медовые водопады".