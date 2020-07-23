Власти Петербурга обсуждают идею расширения зоны платной парковки на весь центр города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга прорабатывает инициативу по расширению зоны платной парковки на территории всех центральных районов города. Об этом сообщил журналистам председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин.

"В настоящее время ведется проработка вопроса о последовательности расширения платного парковочного пространства и финансовой модели проекта", - приводятся слова Левакина в распространенном сообщении. Зону платной парковки планируется распространить на всей территории Адмиралтейского, Центрального, Петроградского, а также Василеостровского районов. Сроки реализации проекта будут зависеть от источника финансирования - городского бюджета или частного инвестора.

При этом Левакин отметил, что введение платного въезда в центр города в администрации пока не рассматривается. О том, что такая мера является одной из потенциально эффективных в решении задачи по сокращению личного автотранспорта в центре города, в среду заявил в ходе онлайн-конференции "Транспорт и туризм. Едем в отпуск" и. о. начальника отдела перспективного развития комитета по развитию транспортной инфраструктуры Алексей Степичев.

Степичев также сообщил, что отдельным элементом планирования парковочных мест в центре города являются туристические автобусы. В перспективе администрация Петербурга планирует расширить сеть остановок, на которых сможет парковаться только транспорт автобусного типа.

В августе и в начале осени 2020 года Петербург ожидает повышенного потока туристов из других регионов России, подчеркнула в рамках онлайн-дискуссии заместитель председателя городского комитета по развитию туризма Нана Гвичия. Многие из этих путешественников будут активно пользоваться услугами туристического транспорта.