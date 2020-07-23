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Росгвардия намерена внедрить электронную систему оборота оружия к 2023 году

Предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту и будут пользоваться мобильным приложением
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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Электронная система оборота гражданского оружия, которая должна исключить подделку разрешительных документов, заработает в 2023 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Росгвардии.

"В настоящее время прорабатывается вопрос внедрения онлайн-сервисов и электронных разрешительных документов нового поколения на базе специальных электронных карт. Ожидается, что современные технологии сделают более удобным взаимодействие граждан с подразделениями Росгвардии, упростят контроль за оборотом оружия, исключат подделку разрешительных документов. Внедрение новой системы запланировано на 2023 год", - рассказали в пресс-службе.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила о том, что до конца 2020 года Росгвардия получит IT-платформу, которая позволит отслеживать все гражданское оружие в стране от завода до прилавка, а также упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение. Как пишет издание, предполагается, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение для операционных систем iOS и Android. Разработка платформы обойдется в 540 млн рублей из нацпрограммы "Цифровая экономика", ее созданием занимается государственный НИИ "Восход". Владельцы гражданского оружия положительно оценивают цифровизацию, но специалисты по информационной безопасности указывают на риски утечки данных.

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