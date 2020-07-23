Новосибирский депутат объяснил использование слов песни Макаревича ошибкой в кампании

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Депутат горсовета Новосибирска от "Единой России" Сергей Бондаренко объяснил использование строчки из песни группы "Машина времени" на баннерах, размещенных в ходе своей предвыборной кампании ошибкой и техническим сбоем. Он приносит автору песни, известному рок-музыканту Андрею Макаревичу свои извинения и планирует связаться с ним, когда ситуация смягчится, сообщил ТАСС сам Бондаренко.

Ранее в Новосибирске появились баннеры с предвыборной агитацией директора похоронного дома "ИМИ" Сергея Бондаренко, который неоднократно избирался в городской совет депутатов и баллотируется в новый созыв, который будет избран в 2020 году. На баннеры, кроме фото Бондаренко, поместили фразу "В бурю лишь крепче руки", которая является строчкой из песни группы "Машина времени" "За тех, кто в море". Как сообщал ТАСС пресс-секретарь группы "Машина времени" Антон Чернин, Макаревич консультируется с юристами по факту нарушения авторских прав и рассматривает возможность подать в суд.

"Когда готовятся оригиналы макетов под ту или иную рекламу, рассматривается несколько вариантов. И на самом деле выбран был совсем другой макет, но произошел короткий технический сбой на уровне распечатывания. И поэтому не тот был распечатан, не тот был вывешен. Я не могу за всем уследить", - сказал Бондаренко.

Собеседник агентства отметил, что в Новосибирске бы вывешен лишь один баннер, он провисел около суток и еще в среду был снят. По словам депутата, в скором времени на улицах Новосибирска появится правильная версия баннера.

"Умысла не было. Если кому-то мы доставили неудобства, то приносим свои извинения. Мы обязательно это сделаем, когда все успокоится. Потому что сейчас, когда все кипит, разве это время каких-то разъяснений? Мы разъясним все, примет ли он наши извинения или нет", - сказал Бондаренко, добавив, что сам "воспитан на песнях Макаревича".

Выборы депутатов городского совета запланированы на 13 сентября. Весной текущего года горсоветом смешанная избирательная система была заменена на мажоритарную, в связи с этим депутатские округа были перераспределены по своим границам. Шестой созыв Совета депутатов города Новосибирска был избран горожанами 13 сентября 2015 года, в состав, которого вошли 50 депутатов: 32 - от "Единой России", 12 - от КПРФ, два - от ЛДПР, один от "Справедливой России", а также три самовыдвиженца.