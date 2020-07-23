Полиция проверит детский сад в Котласе, где мальчиков наряжали в платья

АРХАНГЕЛЬСК, 23 июля. /ТАСС/. Полиция Архангельской области проверяет информацию о том, что в детском саду "Родничок" в Котласе воспитатели в наказание надели на двух мальчиков платья. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе регионального УМВД.

"К нам поступило заявление от мамы ребенка по факту переодевания ее сына в платье девочки. Сейчас по данному заявлению силами подразделения по делам несовершеннолетних проводятся проверочные мероприятия. По их окончании будет принято решение в соответствии с законодательством", - сказали в пресс-службе.

По информации местных СМИ, инцидент произошел 26 декабря 2019 года. Воспитательница переодела двух мальчиков, нарушавших дисциплину, в платья, тем самым унизив их перед группой. Родители обратились в полицию после того, как было в интернете появилось видео инцидента.

Как рассказала ТАСС заведующая детским садом Наталья Копосова, два мальчика баловались и сами надели карнавальные платья, а затем отказались их снимать. Воспитатель отвела ребят в раздевалку, где наряды с них сняли, затем дети ушли на обед.

В детском саду было проведено расследование. "Все было доказано, что ребятки были в платьях, что воспитатели поступили непедагогично, дисциплинарное взыскание они получили, все документы были отданы и в прокуратуру, и в администрацию [Котласа]", - добавила Копосова.

Мама мальчика обратилась к областному детскому омбудсмену. "Проверка проводится, мной сделаны запросы в прокуратуру межрайонную, главе города Котласа, ситуация у меня на контроле", - сказала ТАСС уполномоченная по правам ребенка Архангельской области Ольга Смирнова.