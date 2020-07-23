В оперштабе Волгоградской области заявили, что в регионе нет дефицита мест в больницах

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Волгоградская область не испытывает недостатка в больничных местах для пациентов с новой коронавирусной инфекцией, используется весь региональный коечный фонд, в том числе и вне Волгограда. Об этом в четверг ТАСС сообщил представитель оперативного штаба региона.

Ранее в четверг издание v1.ru сообщило, что из-за растущего количества больных коронавирусом пациентов и нехватки коек в больницах Волгограда удар на себя взяли инфекционные стационары в районных центрах Волгоградской области. В ЦРБ [центральные районные больницы] Камышина и Михайловки везут больных из Волгограда.

"В регионе по поручению губернатора были развернуты около 4 000 мест для пациентов с COVID-19, что более чем в два раза превышает норматив, установленный Минздравом РФ. В режим лечения пациентов с COVID-19 были переведены больницы не только в Волгограде, но и в Волгоградской области", - отметил представитель оперативного штаба региона.

Он отметил, что в настоящее время "регион не испытывает недостатка в больничных местах для пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции". "Однако для госпитализации пациентов используется весь региональный коечный фонд, в том числе и вне города Волгограда. Решение о маршрутизации пациента принимается исходя из состояния пациента", - уточнил представитель оперштаба.

По данным оперативного штаба, на 23 июля в Волгоградской области зарегистрировано 8 340 случаев коронавирусной инфекции, за последние сутки у 96 человек. В больницах с подозрением на коронавирус находятся 2 252 пациента. С начала пандемии выписаны из больниц с выздоровлением 4 789 человек, 55 умерли.