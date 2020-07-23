В Госдуме обсудят предоставление родителям адвоката при решении вопроса об изъятии детей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Законопроект об ограничении внесудебного изъятия детей из семьи ко второму чтению может быть дополнен нормой о предоставлении родителям государственного защитника. Об этом сообщил в четверг в ходе обсуждения документа в Общественной палате РФ его автор, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводит пресс-служба комитета.

"Согласно законопроекту, родители вправе нанять адвоката. В этом им может быть оказана необходимая помощь. При доработке законопроекта будет обсуждаться вопрос о том, чтобы родителям предоставлялся государственный защитник в случае, если у них нет своего адвоката", - сказал Крашенинников.

Депутат отметил, что по действующей процедуре изъятия детей участие адвоката не предполагается в принципе. В ходе обсуждения законопроекта Крашенинников поддержал идею об обязательной видео-фиксации обстоятельств, которые стали основанием для подачи заявления в суд об изъятии ребенка.

10 июля Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семьи. Он был подготовлен в развитие вступивших в силу поправок к Конституции РФ.