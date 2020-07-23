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Пандемия коронавируса нового типа
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Карантин в Дивееве снимут 24 июля

Он действует в нижегородском селе с 25 апреля

ТАСС, 23 июля. Карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции в селе Дивеево Нижегородской области, снимут 24 июля. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"По предписанию Роспотребнадзора по Нижегородской области карантин в Дивееве будет снят с 24 июля 2020 года", - отметили в пресс-службе.

В конце апреля коронавирус выявили у 76 человек на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в Дивееве и самом монастыре. В июне карантин сняли в монастыре.

Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь - православный женский монастырь Нижегородской епархии Русской православной церкви, основан в 1780-е годы. Расположен в селе Дивеево в 170 км от Нижнего Новгорода.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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