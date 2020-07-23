Рособрнадзор приостановил действие лицензий трех российских вузов

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Рособрнадзор приостановил действие лицензий на осуществление образовательной деятельности трех высших учебных заведений, в том числе Московского исламского института. Об этом в четверг сообщается на сайте службы.

Так, Рособрнадзор временно забрал лицензии Института информационных технологий, экономики и менеджмента, Теологического института Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии и Московского исламского института.

Институт информационных технологий, экономики и менеджмента, расположенный в подмосковном Клину, получил лицензию на право образовательной деятельности в 1996 году. Религиозная духовная образовательная организация высшего образования "Теологический институт Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии" находится в Ленинградской области, она начала деятельность в 2000 году. А Московский исламский институт на юго-востоке Москвы и ведет образовательную деятельность с 1999 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

В случае приостановки или аннулирования лицензии, а также приостановления или лишения образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся с их письменного согласия в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).