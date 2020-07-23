Решение по отставке главы округа Ставрополья Клетина примут после окончания следствия

ПЯТИГОРСК, 23 июля. /ТАСС/. Решение по отставке главы Георгиевского городского округа Ставрополья Максима Клетина, подозреваемого в угрозах убийством своей знакомой и использовании подложных документов, будет принято после окончания следственных действий. Об этом заявил в четверг в ходе прямой линии губернатор Владимир Владимиров.

"Ведутся следственные действия, как они закончатся, будет принято решение (по отставке Клетина)", - сказал Владимиров.

Он отметил, что округ уже полгода находится без главы. "Я согласен, что сложно полгода городу без главы. С Жанной Александровной (Донец - исполняющей обязанности главы администрации округа) я практически каждый день на связи. Мне кажется, с работой она справляется", - добавил губернатор.

По данным следствия, Клетин подозревается в том, что предоставил подложный документ о высшем образовании в комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского округа, а в 2018 и 2019 годах во время ссор со своей знакомой он, по версии следствия, угрожал ей избиением и убийством, приставляя нож и имитируя ее удушение. В настоящее время Клетин по решению губернатора отстранен от занимаемой должности на время проведения следствия. Исполняющей обязанности главы городского округа назначена Жанна Донец, ранее занимавшая должность первого заместителя главы администрации.