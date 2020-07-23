В Тамбове напишут портреты врачей, работавших с заразившимися коронавирусом

ТАСС, 23 июля. Портреты врачей и медицинских сестер городской клинической больницы имени архиепископа Луки в Тамбове, лечивших заразившихся коронавирусной инфекцией, напишут в рамках проекта "Подвиг продолжается", инициатором которого стала главный врач больницы Марина Македонская. Выскавка работ запланирована на август 2020 года, сообщает в четверг пресс-служба правительства Тамбовской области.

"Главный врач городской клинической больницы имени Архиепископа Луки города Тамбова М. В. Македонская стала инициатором проекта "Подвиг продолжается".Тамбовские художники создадут портретную галерею врачей больницы имени Архиепископа Луки, которые наиболее активно участвовали в борьбе с коронавирусной инфекцией. Финалом этого художественного марафона станет выставка, запланированная на август", - говорится в сообщении.

Проект поддержало тамбовское отделение Союза художников России, уточнили в пресс-службе правительства региона. Всего планируется создать 30 портретов медиков из разных подразделений больницы. Первая встреча художников и врачей состоялась 22 июля.

В Тамбовской области с начала пандемии выявлены 5 698 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным оперативного штаба региона, выздоровели 4 768 человек, 33 умерли.