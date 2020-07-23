СМИ: в США расследуют дело о возможном нарушении прав потребителей со стороны Apple

ТАСС, 23 июля. Несколько штатов ведут расследование в отношении американской компании Apple на предмет возможного обмана потребителей со стороны корпорации в США. Об этом со ссылкой на обнародованный техническим регулятором документ сообщил портал Axios.

По его информации, генеральный прокурор штата Техас может подать иск на технологического гиганта за нарушение закона об использовании вводящих в заблуждение коммерческих практик по итогам расследования, которое проводится в нескольких штатах. "Отдел по защите прав потребителей инициировал проверку в целях обеспечения соблюдения [соответствующих законов]. В случае выявления нарушений отдел возбудит исполнительное производство", - приводит издание выдержки из документа.

В материале регулятора не уточняется, о каких конкретно нарушениях идет речь, отмечает Axios. Информация об участвующих в расследовании штатах, а также о текущем статусе разбирательства не раскрывается.