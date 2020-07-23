С программой кешбэка в Мурманской области планируют выйти на прежние показатели турпотока

МУРМАНСК, 23 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области ожидают роста потока туристов в регион после его присоединения к программе Ростуризма по возврату части средств за покупку туров по России. Это позволит частично выйти на показатели турпотока 2019 года, когда область посетила 451 тыс. туристов, сообщил ТАСС в четверг и.о. председателя комитета по туризму Мурманской области Максим Бугаев.

"Мы отмечаем тенденцию нарастающего интереса к северу и наблюдаем динамику возрастающего интереса к Заполярью: в 2019 году Мурманскую область посетила 451 тыс. туристов, из них 67 тыс. - иностранные. В период пандемии турпоток встал на паузу, но с началом программы кешбэков мы рассчитываем на возобновление посещения туристами Кольского полуострова. Экономический потенциал у сферы туризма в Мурманской области колоссальный, по некоторым позициям мы, может, и отстаем от мировых тенденций, что связано с несовершенной инфраструктурой, но сейчас мы взяли курс на развитие туризма, и я уверен, нам будет, чем приятно удивить гостей региона уже совсем скоро", - сказал Бугаев.

Он уточнил, что в Мурманской области в настоящее время уже сформирована обширная сеть особо охраняемых природных территорий, занимающая более 13% от площади региона, планируется запуск работы охраняемой природной территории федерального значения - национального парка "Хибины", созданного в 2018 году. В приоритете развитие экологического туризма в регионе, а также промышленного и водного. Ведется реконструкция автоподъезда к Териберке, которая приобрела популярность у туристов после выхода фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", туда едут туристы со всего мира, чтобы полюбоваться северным сиянием и видом Северного Ледовитого океана. В Кировске расположены горнолыжные курорты, которые привлекают туристов продолжительностью горнолыжного сезона, в настоящее время там ведется работа по созданию систем искусственного оснежения склонов.

Ограничения на въезд в Мурманскую область в настоящее время отсутствуют, сняты также ограничения на работу мест размещения до 20 человек в некоторых муниципальных образованиях, туроператоры имеют возможность с соблюдением всех мер предосторожности организовывать туры. По данным правительства региона, в федеральном реестре туроператоров Мурманской области в настоящее время зарегистрировано 45 компаний. Мурманская область принимает на своей территории практически треть всего туристического потока в Арктической зоне России.

"Не только в Норвегии и Исландии можно увидеть Северное Сияние, не только на Дальнем Востоке можно попробовать краба, не только в Карелии можно рыбачить. В Мурманской области есть практически все виды туризма, именно поэтому мы несколько лет подряд занимаем лидирующую позицию по приему туристов в Арктической зоне России. Но на этом нельзя останавливаться, мы будем работать и развиваться дальше, чтобы с каждым годом предоставлять туристам более комфортный и доступный отдых", - подытожил Бугаев.

О программе кешбэка

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 15 млрд рублей на возврат туристам части средств за туры по России, кешбэк смогут получить до 3 млн человек. Возврат по туру может составить от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от стоимости тура. Мурманская область вошла в число регионов, где за поездку туристы смогут получить кешбэк.