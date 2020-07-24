Власти США могут выделить деньги родителям учеников, если школы не возобновят работу

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов могут начать выделение федеральных средств родителям школьников, если образовательные учреждения в стране не возобновят работу в следующем учебном году. Об этом заявил в четверг на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"Мы просим Конгресс предоставить $105 млрд в рамках следующего законопроекта о помощи в условиях коронавируса", - сказал он. Эти средства, по словам президента, должны пойти на обеспечение санитарных мер, когда школы откроются, а также на выплаты новым учителям, которых потребуется больше, поскольку количество учеников в школьных классах придется сократить ради обеспечения социального дистанцирования. Трамп отметил, что эти деньги будут дополнением к $30 млрд, которые ранее в этом году уже были выделены школам и университетам. При этом президент добавил, что не все они еще израсходованы.

"Если школы не откроются, эти средства должны быть направлены родителям, чтобы они отправляли своих детей в получастные, частные и религиозные школы, а также на домашнее обучение, которое они выберут сами. Ключевое слово здесь - выбор", - заявил Трамп.

Американский лидер, однако, подчеркнул, что учебные заведения все же должны открыться, иначе будет нанесен серьезный урон экономике. "Открытие наших школ также критически важно для обеспечения того, чтобы родители смогли выйти на работу и обеспечить средствами свои семьи. Национальный экономический совет [Белого дома] дает оценку, согласно которой 5,6 млн родителей не смогут вернуться на работу, если школы не откроются в этом году. Это огромная проблема", - отметил он.

Ранее президент неоднократно критиковал систему дистанционного обучения и назвал ее ужасной. Он подчеркивал необходимость открыть школы осенью.

По информации Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 4 млн случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 144 тыс. человек.