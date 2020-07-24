Дегтярев: Хабаровский край ожидает поставок лекарств для борьбы с пандемией из Москвы

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Хабаровский край рассчитывает на поставку из Москвы оборудования и лекарств для заразившихся коронавирусом нового типа. Как сообщил в пятницу врио дальневосточного региона Михаил Дегтярев в эфире в своем аккаунте в Instagram , соответствующей договоренности он достиг с мэром столицы Сергеем Собяниным.

"Вчера созвонились с Сергеем Семеновичем Собяниным, он возглавляет рабочую группу по борьбе с коронавирусной инфекцией Госсовета. Обещал из своих запасов нам прислать и оборудование, и лекарства очень дорогие, которые используются для лечения уже тяжело больных граждан, ну и, может быть, даже медиков из Москвы", - сказал Дегтярев.

В четверг Дегтярев не исключил возможность ужесточения ограничений в регионе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Он отметил, что рост заболеваемости может быть связан с нарушениями гражданами рекомендованных мер по противодействию распространения вируса.

Хабаровский край является единственным регионом России, где число случаев заражения коронавирусом растет 10 недель подряд. Глава регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева ранее сообщила, что недельный темп прироста числа заражений новой коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае после ослабления ограничительных мер составляет 16,5%, тогда как до снятия ограничений составлял 1,7%. По данным оперативного штаба РФ на четверг, в регионе коронавирусом заразились 6584 человек, 52 человека умерли, 3608 - выздоровели.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 15,2 млн человек, свыше 623 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 795 038 случаев заражения, выздоровели 580 330 человек, умерли 12 892. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.