Больше всего средств для борьбы с лесными пожарами получат пять регионов России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия получат от 90 до 480 млн рублей из резервного фонда для борьбы с лесными пожарами. Об этом говорится в совместном заявлении пресс-служб вице-премьера Виктории Абрамченко и Рослесхоза.

"Больше всего средств из резервного фонда правительства РФ - от 90 до почти 480 млн рублей - получат на борьбу с лесными пожарами Хабаровский край, Забайкалье, Бурятия, Красноярский край и Якутия", - говорится в сообщении.

По мнению Абрамченко, данные средства позволят максимально ускорить процесс тушения пожаров в регионах. "Для успешной борьбы с лесными пожарами важнейшее значение имеет раннее выявление очагов пожаров и максимально оперативное тушение - буквально в первые сутки. Выделенные средства позволят усилить авиамониторинг и работу лесных пожарных там, где это особенно необходимо", - приводятся в сообщении ее слова.

Ранее правительство одобрило выделение Рослесхозу дополнительных средств для регионов, в которых складывается самая сложная лесопожарная обстановка. Всего в субъекты РФ будет направлено 2,6 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами. Выделенные деньги пойдут на мониторинг возгораний в лесах с помощью авиапатрулирования - 1,18 млрд рублей, а также на мероприятия по тушению лесных пожаров - 1,42 млрд рублей.