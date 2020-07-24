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Облачная погода, дождь и 20 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

В Московской области температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 18-20 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В связи с грозой 24 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.

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