Облачная погода, дождь и 20 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, кратковременный дождь, местами гроза и до плюс 20 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 18-20 градусов тепла. В ночь на субботу она может опуститься до плюс 9 градусов.

Ветер западный, юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба. В связи с грозой 24 июля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах 16-21 градуса тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 6 градусов.