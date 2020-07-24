В Якутии продлили ограничения из-за коронавируса до конца июля

ТАСС, 24 июля. Ограничительных меры, введенные в Якутии из-за распространения коронавируса нового типа, будут действовать в регионе до конца июля, сообщается на официальном портале республики.

Таким образом глава Якутии Айсен Николаев продлил еще на неделю действие своего указа об ограничениях в регионе.

Режим повышенной готовности действует в Якутии с 17 марта. На первом этапе смягчения ограничений с 15 июня в районах и населенных пунктах, где был объявлен режим полной самоизоляции, возобновили работу парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг. Там разрешили занятия спортом на улице в составе не более двух человек при соблюдении дистанции не менее пяти метров. Также возобновлена работа магазинов в многоквартирных жилых домах при наличии отдельного входа и при социальном дистанцировании.

Закрытыми в регионе остаются кинотеатры, тренажерные залы, рестораны и другие развлекательные заведения.

По данным оперативного штаба России за 23 июля, в Якутии зарегистрировано 5 375 случаев заражения коронавирусом, выписаны 5 022 человека, 44 пациента умерли.