СМИ: коронавирус выявлен у 32 моряков российского судна в Пусане

ТАСС, 24 июля. По меньшей мере 32 моряка российского рыболовецкого судна, находящегося на стоянке в городе Пусан, заразились коронавирусом нового типа. Об этом сообщило в пятницу агентство Yonhap со ссылкой на представителей местного ведомства, отвечающего за вопросы здравоохранения.

По их данным, всего экипаж стоящего на карантине корабля составляет 94 человека, 62 из них имеют отрицательные тесты на коронавирус. Отмечается, что за последние два месяца власти республики выявили на восьми судах, ходящих под российским флагом, 78 случаев инфицирования коронавирусом.

17 июля консульство РФ в Республике Корея сообщило, что коронавирус зафиксирован у 22 членов экипажей российских судов, пришвартованных в порту Пусана. Дипломаты отметили, что источник распространения вируса среди моряков пока достоверно не выявлен. В связи с этим генконсульство обратилось к российским гражданам, которые вынуждены контактировать с портовыми службами и экипажами судов, с призывом соблюдать меры профилактики коронавирусной инфекции (использовать маски, мыть и дезинфицировать руки, проявлять осмотрительность при посещении мест массового скопления людей).

В Южной Корее на данный момент зафиксировано 13 979 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 298. При этом с начала распространения инфекции в стране выздоровели 12 817 человек.