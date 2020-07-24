Третий сезон проекта "Музыка на крыше" начнется в Москве 2 августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Третий сезон проекта "Музыка на крыше" начнется на ВДНХ 2 августа. Живую музыку горожане смогут послушать на крыше павильона "Рабочий и колхозница", сообщается в пятницу на официальном сайте мэра Москвы.

"Новый сезон проекта "Музыка на крыше" открывается 2 августа и продлится до 13 сентября. На этот раз запланировано 13 концертов, они будут идти два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Откроет третий сезон проекта выступление группы Sirotkin. Послушать музыку в стиле инди-рок можно 2 августа в 20:00 мск. Расписание дальнейших выступлений будет публиковаться на сайте проекта.

По словам организаторов, для гостей прозвучат композиции в стилях джаз, рок и инди-рок. Кроме того, с высотной площадки открывается живописный вид на территорию главной выставки страны и красочные закаты. Для безопасности зрителей в этом сезоне будут продавать только половину билетов на концертную площадку. Таким образом, гости смогут расположиться на расстоянии друг от друга. На лестнице павильона, которая ведет на крышу, необходимо надевать маски и перчатки.