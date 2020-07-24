В Рособрнадзоре рассказали об улучшении результатов ЕГЭ по истории по сравнению с 2019 г.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Предварительные данные об итогах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории в 2020 году свидетельствуют о росте результатов по сравнению с прошлым годом, сообщила в пятницу пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на врио руководителя ведомства Анзора Музаева.

"Результаты экзаменов говорят о стабильности ЕГЭ, мы не наблюдаем аномальных всплесков или падения баллов. Мы также видим, что в этом году сохранилась тенденция улучшения результатов ЕГЭ по истории, что свидетельствует о положительном влиянии изучения этого предмета в школах на основе историко-культурного стандарта", - сообщил Музаев.

Отмечается, что средний тестовый балл на ЕГЭ по истории вырос на 1,5 балла и составил 56,4. Доля выпускников, набравших 81-100 баллов на ЕГЭ, выросла на 4,5%. 614 участников получили максимальные 100 баллов. Доля участников, не преодолевших минимальную границу баллов, немного сократилась и составила 7,5%. Сдавали ЕГЭ по истории в 2020 году более 102 330 человек, что на 4 518 меньше, чем в прошлом.

Результаты по физике остались на том же уровне, сообщили также в пресс-службе. Число участников ЕГЭ по физике составило 139 574 человека, что на 3033 меньше, чем годом ранее. Средний тестовый балл практически не изменился и составил 54,5. Доля работ, набравших высокие баллы, также осталась на уровне прошлого года и составила 8,5%. На максимальные 100 баллов экзамен сдали 302 участника. Доля участников, не преодолевших минимальный порог, сократилась почти на 1% и составила 5,7%.