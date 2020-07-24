Власти Ленобласти заявили о готовности медицины к возможной второй волне коронавируса

"Мы, конечно, готовимся и будем готовы ко второй волне, мы ее допускаем, но очень бы хотелось, чтобы ее не было. Мы сегодня вывели из оборота часть - почти 900 коек, которые были, но мы их не ликвидируем, мы их сохраняем для того, чтобы, если что-то произойдет, чтобы у нас была возможность для госпитализации. С точки зрения коечного фонда, аппаратов ИВЛ, специалистов, запасов лекарственных средств мы готовы, если пойдет в сентябре вторая волна", - сказал Емельянов.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Ленинградской области в достаточном объеме обеспечены запасами лекарств, аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и специалистами на случай возможной второй волны пандемии коронавируса. Созданные для пациентов с коронавирусом койки также пока не будут ликвидировать, сообщил в пятницу ТАСС заместитель председателя правительства региона Николай Емельянов.

Ранее на заседании правительства Ленинградской области председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин сообщал, что на пике эпидемии в Ленобласти было оборудовано 2 586 коек для пациентов с коронавирусом. При этом максимальное число занятых коек составляло 1 617. Сейчас развернуто 1 678 коек, в больницах находятся 454 пациента. По словам Емельянова, сейчас ежедневное число госпитализаций сократилось более чем в три раза.

"Мы сегодня вывели пять отделений "ковидных", мы их освободили, потому что практически около трех месяцев врачи работали в таком режиме, и нам им надо дать отдохнуть. Всем, кто работал в ковидных отделениях, мы сейчас даем двух-трехнедельные отпуска", - добавил зампред.

По мнению Емельянова, вероятность распространения коронавируса может увеличиться с сентября, когда начнется учебный год. Кроме того, власти региона обеспокоены тем, что сейчас население активно ездит на отдых в южные регионы России, что также может привести к увеличению случаев заражения. Главный санитарный врач Ленинградской области Ольга Историк ранее на заседании регионального правительства сообщала, что в области уже зафиксировали случаи завоза коронавируса из Крыма.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 5 493 человека, выздоровели 4 390, умерли 48.