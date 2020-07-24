Южная Корея поместит в госпиталь 32 российских моряков с COVID-19

СЕУЛ, 24 июля. /ТАСС/. Власти Республики Корея госпитализируют зараженных коронавирусом российских моряков с судна "Петр Первый", находящегося в порту Пусана. Об этом сообщило в среду генеральное консульство РФ.

По его данным, все 32 заболевших "должны быть госпитализированы в специализированный медицинский центр Пусана, у подавляющего большинства пациентов заболевание протекает бессимптомно, самочувствие удовлетворительное". "По свидетельству капитана судна, все члены экипажа уже проходили тестирование на коронавирус как перед отбытием из Владивостока, так и по приходе в пусанский порт Ёндо двумя неделями ранее (результаты были отрицательными)", - отмечается в сообщении.

В то же время Генконсульство указывает на то, что источник распространения вируса по-прежнему достоверно не выявлен. По его данным, несколькими днями ранее COVID-19 заболел один из участвовавших в ремонте судна корейских рабочих.

В этой связи диппредставительство рекомендует тем, кто по служебным или личным обстоятельствам контактирует с портовыми службами или экипажами судов, а также самим членам экипажей с особой тщательностью соблюдать известные меры профилактики коронавирусной инфекции - использовать маски, дезинфицировать руки и не посещать места массового скопления людей.

Ранее агентство Yonhap сообщило, что 32 моряка с российского рыболовецкого судна, находящегося на стоянке в Пусане, заразились коронавирусом нового типа. Всего экипаж составляет 94 человека, 62 из них имеют отрицательные тесты на коронавирус. За последние два месяца власти республики выявили на восьми судах, ходящих под российским флагом, 78 случаев инфицирования коронавирусом.

В Южной Корее на данный момент зафиксировано 13 979 случаев заражения коронавирусом, число летальных исходов составляет 298. При этом с начала распространения инфекции в стране выздоровели 12 817 человек.