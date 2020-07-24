Матвиенко заявила, что каждый случай нарушения прав журналистов должен получать оценку РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что ни один случай несоблюдения прав журналистов или нападения на них за рубежом не должен оставаться без внимания России, "чтобы было неповадно другим".

"Хватит нам оправдываться, хватит нам обороняться. Хватит этих двойных стандартов. Каждый такой случай должен получать адекватную оценку со стороны России, чтобы было другим неповадно", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в пятницу.

Так она отреагировала на выступление главы комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, который сообщил, что российская делегация выступит с протестом на ближайшем заседании постоянного Совета ОБСЕ и потребует от властей США соблюдать права журналистов в связи с нападением на корреспондентов Первого канала в американском Портленде. Он также рассказал, что обратился с письмом к комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович с призывом обратиться к властям США от имени Совета Европы с протестом и требованием навести порядок в деятельности правоохранительных органов США в том, что касается отношения к журналистам.

Пушков также заявил, что российская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должна поставить этот вопрос на осенней сессии ассамблеи.

Сенатор также сообщил, что на ближайших сессиях ОБСЕ и ПАСЕ следует поднять вопрос "и даже подготовить проекты резолюций", осуждающие действия Литвы и Латвии в отношении телеканала RT. "У этих стран очень слабая позиция. Им очень трудно будет доказывать на европейских площадках правомерность их действий в отношении RT и агентства "Спутник". Здесь я еще имею ввиду и Эстонию", - сказал Пушков.

О случаях нарушения прав журналистов

Как сообщила пресс-служба Первого канала, съемочная группа телеканала пострадала в результате нападения "людей в камуфляже" в американском Портленде, где продолжаются акции протеста после смерти Джорджа Флойда в конце мая в Миннеаполисе.

Ранее подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила трансляцию российских телеканалов группы RT. Под запрет попадают канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ.

Аналогичные меры были приняты властями Латвии. 30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов. Реагируя на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям латвийского регулятора.

1 января сотрудники эстонского бюро агентства Sputnik ("Спутник", принадлежит МИА "Россия сегодня") из-за давления властей были вынуждены разорвать трудовые отношения с этой организацией. Это произошло после того, как осенью местные филиалы зарубежных банков заморозили переводы средств на нужды бюро, а арендодатель потребовал, чтобы сотрудники агентства до конца февраля покинули помещение в Таллине. В Таллине объясняли это санкциями, которые могут грозить сотрудникам агентства из-за внесения в европейский черный список гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева. Президент России Владимир Путин назвал давление на Sputnik в Эстонии удивительным цинизмом.