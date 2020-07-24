В Байкальском заповеднике зафиксировали медведя соломенного цвета

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. Сотрудники Байкальского заповедника (Республика Бурятия) зафиксировали бурого медведя соломенного цвета - такой окрас редко встречается в природе. Об этом сообщается на сайте Байкальского государственного природного биосферного заповедника.

"В природе можно встретить бурого медведя с шерстью от пепельного, соломенного цвета до черного. В рамках экспедиции, состоявшейся в июле этого года, научными сотрудниками отмечен бурый медведь соломенного цвета, который практически сливался с окружающей средой на россыпи скальных участков. Такой окрас бурого медведя в дикой природе встречается нечасто", - говорится в сообщении.

Бурый медведь в Байкальском заповеднике считается обычным видом. Там обитает, по данным весеннего учета, 51 особь.

Байкальский государственный природный биосферный заповедник расположен на землях Джидинского, Селенгинского и Кабанского районов Бурятии. Тринадцать видов произрастающих там растений включены в Красную книгу РФ, 48 видов - в Красную книгу Республики Бурятия. На территории заповедника насчитывается десять видов эндемиков.