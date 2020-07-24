Совфед намерен отстаивать права русскоязычных украинцев на международных площадках

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании в пятницу заявление в связи с дискриминацией русскоязычных граждан Украины, в котором призвал международные структуры и парламенты европейских стран защитить их права.

"Совет Федерации... призывает Верховного комиссара ООН по правам человека, Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, Комиссара Совета Европы по правам человека, парламенты государств Европы защитить права русскоязычных граждан Украины и будет настаивать на рассмотрении сложившейся ситуации в международных парламентских организациях - Межпарламентском союзе, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблее Совета Европы", - говорится в заявлении Совета Федерации.

Сенаторы выражают серьезную обеспокоенность тем, что в сентябре 2020 года, когда начнут применяться положения нового украинского законодательства, обучение в образовательных учреждениях за исключением дошкольного и начального уровней на Украине станет практически полностью украиноязычным. И это, как отмечают парламентарии, произойдет в стране, где для миллионов людей родным является русский язык.

Члены Совета Федерации констатируют, что этот закон противоречит Конституции Украины и принятым страной международным обязательствам, а также ущемляет интересы русскоязычных жителей страны и нацелен на тотальную украинизацию.

В заявлении отмечается, что, несмотря на критику многих государств и международных организаций, украинские власти продолжили политику массового ущемления прав русскоязычного населения, закрепив ее в законе Украины "О функционировании украинского языка как государственного", который вступил в силу 16 июля 2019 года, и в законе "О полном общем среднем образовании", принятом Верховной радой 16 января 2020 года.

"При этом были проигнорированы выводы заключения Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии)... о том, что закон Украины "Об образовании" не содержит решений для языков, которые не являются официальными языками Европейского союза. В частности, для русского языка как наиболее широко используемого на Украине негосударственного языка. В указанном заключении особо отмечается, что "менее благоприятное отношение к этим языкам трудно каким-либо образом обосновать, вследствие чего возникает вопрос об их дискриминации. Исключения, предусмотренные только для языков коренных народов, к которым на Украине относят ряд народностей, проживающих вне территории Украины (в Крыму), а также частично для официальных языков Европейского союза, лишь усиливают антигуманный и в первую очередь антирусский характер нового законодательства Украины об образовании", - отмечается в заявлении.

Сенаторы заявляют о том, что нынешнее руководство Украины продолжило "дискриминационный курс" бывшего президента страны Петра Порошенко, "направленный на ограничение прав русскоязычного населения на обучение на родном языке". "Политика насильственной украинизации стала одной из ключевых причин возникновения внутриукраинского конфликта в Донбассе, жертвами которого уже стали тысячи людей. Вместо того, чтобы извлечь уроки из ошибок, совершенных предшественниками, опиравшимися на националистические идеи, власти Украины продолжают ту же политику, тем самым закрывая все пути к мирному урегулированию конфликта", - подчеркивают парламентарии.

Призывая к реинтеграции регионы, выступившие против государственного переворота в 2014 году, одновременно отказывая русскоязычному населению Донбасса в осуществлении его прав в образовательной и других гуманитарных сферах, "Украина делает все, чтобы сорвать процесс национального примирения и реализацию минских соглашений", говорится в заявлении.

О законе Украины

15 мая 2019 года президент Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя"