В Хабаровском крае продлили ограничения по коронавирусу до 9 августа

"В постановление правительства Хабаровского края по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона внесены очередные изменения. Новых ограничений не предусмотрено. Действующий на территории региона режим продлен до 9 августа. Соответствующий документ после консультаций с оперативным штабом правительства и главным санитарным врачом региона подписал врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев", - говорится в сообщении.

ХАБАРОВСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края продлили действующие в регионе ограничения по коронавирусу до 9 августа. Об этом сообщается на сайте краевого правительства в пятницу.

В частности, отдельным постановлением изменен порядок прилета пассажиров из других регионов страны. Из аэропортов убраны контрольные пункты для встречи граждан, режим самоизоляции для них не требуется. Но для пяти северных районов сохранен режим вылета по предъявлению справки о прохождении карантина, либо об отсутствии коронавирусной инфекции. Из перечня этих территорий исключен Ульчский район. Режим распространяется на местных жителей, имеющих прописку. Вахтовикам предписано проходить обязательную двухнедельную обсервацию.

В регионе по-прежнему сохраняется режим самоизоляции на дому для граждан старше 65 лет, а также для людей с тяжелыми заболеваниями. По этому пункту работающие пенсионеры смогут получить оплату больничных через ФОМС.

Правительство Хабаровского края ранее разрешило возобновить работу детским садам в формате дежурных групп, фитнес-клубам, библиотекам, торговым залам при определенных условиях, летним верандам кафе и ресторанов. Для жителей также открыли парки, скверы и набережные.

Ситуация с коронавирусом в регионе

С начала пандемии в Хабаровском крае зарегистрировали свыше 6,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 52 человека умерли. По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости сейчас в регионе равен 500 случаям на 100 тыс. населения - цифра догоняет общероссийскую (541) и уже значительно обогнала результаты по Дальневосточному федеральному округу (431).

"За сутки у нас будет новый рекорд заболевших - 130 случаев. Недельный прирост составляет 1,7, суточный коэффициент - 2. Это высокие цифры. Мы их связываем, как я уже говорила на прошлых совещаниях, с увеличением активности населения. Люди не соблюдают масочный режим, игнорируют запрет на собрания. В итоге мы имеем такие цифры", - приводятся в сообщении слова главы управления Роспотребнадзора по региону Татьяны Зайцевой.

В регионе с 11 июля проходят несогласованные акции из-за ареста бывшего губернатора края Сергея Фургала