СФ одобрил закон, позволяющий беженцам сохранять статус при получении вида на жительство

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, который позволит сохранить статус беженца лицам, получившим вид на жительство в РФ.

Закон исключает из перечня оснований утраты статуса беженца и временного убежища получение разрешения на постоянное проживание на территории РФ. Как говорится в сопроводительных документах к закону, сейчас "лицо, получившее вид на жительство, утрачивает гарантии на запрет возвращения против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности". При этом человек может быть депортирован даже в том случае, если сохранились причины и основания, в связи с которыми ему ранее был предоставлен статус беженца.

В то же время, как указывают авторы, в ряде случаев беженцы не могут получить вид на жительство на руки "в связи с отсутствием действительных документов, удостоверяющих личность", так как их национальные паспорта стали недействительными или срок их действия истек.

В законе "О беженцах" закрепляется, что свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ является документом, удостоверяющим личность беженца. Сейчас это установлено только постановлением правительства РФ от 9 апреля 2001 года. Одновременно исключается норма о том, что свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ является основанием для законного пребывания данного лица в стране.

Законом также уточняется, что лицо, признанное беженцем на территории РФ и получившее соответствующее удостоверение, а также члены его семьи подлежат постановке на учет по месту пребывания в порядке, предусмотренном российским законодательством.