В Калининградской области рассчитывают минимум на 900 тыс. туристов в этом году

ТАСС, 24 июля. Власти Калининградской области ожидают, что в регион в этом году приедут как минимум 900 тыс. туристов. Сейчас желающих отдохнуть в области даже больше, чем в пик чемпионата мира по футболу в 2018 году, когда Калининград принял четыре игры, сообщил в пятницу министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

"У нас все очень хорошо, на сегодняшний момент примерно загрузка наших отелей и количество туристов на уровне 2018 года в самый пик чемпионата мира по футболу, мы примерно такие же цифры сейчас ощущаем на своей туристической отрасли. Поэтому мы рассчитываем примерно на 900 тыс. туристов [в этом году], но если все будет продолжаться как сейчас, то эта цифра может быть существенно больше", - сказал Ермак на круглом столе в ТАСС, посвященном информационной поддержке российских туристических направлений и маршрутов в условиях постепенного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Он также подчеркнул, что 900 тыс. туристов - это те, кто приехал в Калининградскую область и остался переночевать. По словам Ермака, ситуация с пандемией только "подхлестнула" и те наработки, которые уже были в регионе для развития туристической отрасли и осуществления проектов в формате онлайн.

"Мы абсолютно точно уходим уже в онлайн с точки зрения продвижения региона, и, скорее, даже больше в социальные сети. У нас практически не остается никаких аналоговых проектов, связанных, с продвижением через буклеты, через аналоговую рекламу - этого уже точно происходить не будет, потому что мы видим, что различные способы продвижения через социальные сети - это является сейчас основой основ", - сказал Ермак.