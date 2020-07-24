Кабмин России утвердил порядок расчета по оценке пожарного риска

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило правила проведения расчетов по оценке пожарного риска. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации 24 июля.

"В соответствии с частью 7 статьи 6 федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" правительство РФ постановляет утвердить прилагаемые правила проведения расчетов по оценке пожарного риска. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года", - говорится в документе.

В постановлении отмечается, что методика расчета по оценке пожарного риска должна основываться на анализе пожарной опасности объекта защиты, а также определении частоты возникновения пожаров. Кроме того, должна учитываться оценка последствий воздействия опасных факторов пожара на людей и учет состава системы обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Также должна быть взята во внимание степень опасности для группы людей в результате воздействия опасных факторов пожара, которые ведут к гибели десяти и более человек.

Результаты расчета, следует из документа, должны быть оформлены в виде отчета, подготовленного в соответствии с требованиями. В нем должны быть отражены количество пожарных отсеков, класс их функциональной пожарной опасности, время работы объекта защиты, количество эвакуационных выходов с этажа и из здания, а также их размеры, число лестниц лестничных клеток, пожароопасных зон для людей, поэтажные планы объекта, работоспособность систем противопожарной защиты. "Требования к порядку оформления отчета по результатам расчета по оценке пожарного риска устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности", - сказано в постановлении.

В настоящее время в России все объекты разделены на шесть категорий рисков. От этого зависит частота их проверки Государственным пожарным надзором РФ. Например, с 2020 года объекты с массовым пребыванием людей отнесены к высокой категории риска и проверяются один раз в два года, а к чрезвычайно высокой категории относятся социально значимые объекты, которые инспектируются раз в год.