Госдума может осенью принять закон о запрете изымать животных за долги

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов ("Единая Россия") считает, что депутаты в ходе осенней сессии могут принять во всех трех чтениях законопроект о запрете конфискации животных за долги граждан.

"Мы рассчитываем принять в осеннюю сессию закон о запрете изъятия животных за долги, запрете конфискации за долги", - отметил Бурматов в ходе пресс-конференции.

По его словам, это "варварская практика", которой активно пользуются банки, коллекторские и микрофинансовые организации. По словам Бурматова, законопроект будет внесен в Госдуму в начале осенней сессии.

Речь идет об инициативе под авторством Бурматова, которая предлагает внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс РФ.

Так, предлагается прописать, что домашние животные входят в перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам. Проект также уточняет, что нововведение касается животных, используемых для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Ранее правительство поддержало законопроект.