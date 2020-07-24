РФПИ подал заявку в Минздрав США на регистрацию экспресс-тестов на коронавирус

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) направил заявку на регистрацию экспресс-тестов на коронавирус российско-японского производства в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Минздрава США (FDA). Об этом заявил в пятницу глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала CNBC .

"Мы верим, что это очень хорошая технология, мы хотели бы применить ее в США. Мы подали заявку на утверждение в Управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов Минздрава США", - сказал он.

Глава РФПИ напомнил, что технология экспресс-диагностики представляет собой 30-минутный тест, который позволяет увеличить пропускную способность тест-систем в 3-4 раза по сравнению с нынешним уровнем.

Дмитриев отметил, что, хотя в США существует определенное недоверие к российским технологиям, тест-системы, разработанные компанией EMG, отличаются высокой эффективностью. "США определенно могут использовать тесты, которые показывают результат за более короткое время, включая наши тест-системы и прочие похожие тесты", - заключил он.

Ранее стало известно, что РФПИ и Международный аэропорт Шереметьево запустили пилотный для транспортной отрасли проект по экспресс-тестированию на коронавирус прибывающих и вылетающих пассажиров с применением тест-систем производства компании EMG. Тестирование доступно для всех категорий пассажиров с 20 июля 2020 года в здравпункте Терминала B (внутренние рейсы); начиная с 27 июля диагностику будут также проводить в Терминале D (внутренние и международные рейсы). Результаты теста выдаются на русском и английском языках. Стоимость экспресс-диагностики для пассажиров составляет 2750 рублей.