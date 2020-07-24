Совфед одобрил закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников таможни

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон о повышении на пять лет предельного возраста службы для сотрудников таможенных органов среднего, старшего и высшего начальствующих составов.

Так, согласно закону, для майоров, подполковников, полковников таможенной службы максимальный возраст повышается с 55 до 60 лет, для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников таможенной службы - с 60 до 65 лет.

Как считают разработчики инициативы, это предложение поможет сохранить кадровый потенциал "из числа наиболее квалифицированных кадров, имеющих большой опыт службы в таможенных органах, и обусловлено увеличением периодов активного долголетия и продолжительности активной трудовой жизни граждан".