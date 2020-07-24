В Бурятии продлили режим ограничений из-за коронавируса до конца августа

"В Бурятии режим ограничительных мероприятий продлен до конца августа", - говорится в сообщении.

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. Режим ограничений, введенный из-за распространения нового коронавируса, в Республике Бурятия продлен до 31 августа, в том числе продолжает действовать самоизоляция для лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

До 31 августа под запретом остаются массовые мероприятия, аттракционы, оказание услуг в торгово-развлекательных центрах, парках. По-прежнему не работают кинотеатры, детские игровые комнаты и детские развлекательные центры, ночные клубы. Лица, страдающие хроническим заболеваниями, должны соблюдать режим самоизоляции.

На тот же срок запрещена работа кружков и секций с массовым пребыванием детей, а также проведение досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения. Однако разрешена работа образовательных организаций по программам дополнительного образования при условии, что на занятиях будут присутствовать одновременно не более трех человек.

В штатный режим работы переходит многофункциональный центр предоставления государственных услуг. Ранее он работал по предварительной записи. Все органы исполнительной власти за исключением учреждений министерства культуры Бурятии также возобновляют штатный режим оказания услуг.

По информации управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, в регионе подтверждено 3 864 случая заражения новым коронавирусом. Вылечились 3 086 человек, умерли 39.