Путин поручил к 1 сентября подготовить предложения о премии "Мы вместе"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 1 сентября подготовить предложения о международной премии "Мы вместе" за вклад в решение гуманитарных проблем. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Росмолодежи подготовить совместно с МИД России, Минфином России, Ассоциацией волонтерских центров и представить предложения по учреждению международной премии "We are together" ("Мы вместе"), присуждаемой иностранным гражданам и организациям за большой вклад в решение важных гуманитарных проблем и укрепление международного гуманитарного сотрудничества, предусмотрев выделение из федерального бюджета необходимых бюджетных ассигнований", - говорится в тексте поручения.

В документе указывается срок исполнения - 1 сентября 2020 года.

Помимо этого Росмолодежи также до 1 сентября поручено подготовить совместно с МИД России, Роспотребнадзором, Ассоциацией волонтерских центров и представить предложения по проведению в 2020 году Международного форума добровольцев "#МыВместе".

26 июня во время встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе" Путин поддержал идею учредить международную волонтерскую премию с одноименным названием за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией. С инициативой учредить эту премию выступила координатор международной программы "Волонтеры Мира" Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова. По ее мнению, возможность получить такую премию должны иметь граждане любых стран и национальностей. Она предложила, чтобы соответствующая инициатива поступила именно от РФ, потому что Россия сделала "невероятный вклад в борьбу с пандемией во всем мире". Было также предложено вручать премию в рамках ежегодного форума гражданского участия "Мы вместе". В 2020 году его планируется провести в декабре.