Путин поручил к октябрю принять решение о создании парка "Салаир" на Алтае

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил к 1 октября принять решение о создании в Алтайском крае национального парка "Салаир". Как сообщает в пятницу официальный сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", состоявшейся 26 июня.

"Правительству Российской Федерации подготовить при участии правительства Алтайского края и издать нормативный правовой акт, предусматривающий создание на территории Алтайского края национального парка "Салаир", - говорится в перечне поручений. - Срок - 1 октября 2020 года".

Во время прошедшей 26 июня встречи президенту пожаловались, что вопрос о создании парка "немножко застопорился". Путин в ответ пообещал "подтолкнуть" его решение.

Салаир - возвышенность в Юго-Западной Сибири в виде низкогорного плато. Еще одно название местности - Салаирский кряж. Благодаря уникальному климату природа этого края удивительно разнообразна с живописными таежными озерами, реликтовыми липовыми рощами и пихтово-осиновыми лесами.