СФ одобрил закон о выходном для работников старше 40 лет раз в год для диспансеризации

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, дающий право работникам старше 40 лет на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации.

При этом за ними сохраняется место работы и средний заработок. Документ не распространяется на работающих пенсионеров.

Сотрудник должен будет отчитаться за этот день, предоставив работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

Как отметила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, реализация этого закона установит дополнительные гарантии для прохождения диспансеризации и будет способствовать сохранению здоровья работников благодаря профилактическому медицинскому осмотру.