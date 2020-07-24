{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ одобрил закон о выходном для работников старше 40 лет раз в год для диспансеризации

При этом за ними сохраняется место работы и средний заработок

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, дающий право работникам старше 40 лет на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации.

При этом за ними сохраняется место работы и средний заработок. Документ не распространяется на работающих пенсионеров.

Сотрудник должен будет отчитаться за этот день, предоставив работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

Как отметила глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, реализация этого закона установит дополнительные гарантии для прохождения диспансеризации и будет способствовать сохранению здоровья работников благодаря профилактическому медицинскому осмотру.

Теги
РоссияСвятенко, Инна Юрьевна
75-летие Победы
Под Петербургом установят памятник водителям времен блокады
Монумент появится в деревне Кобона
Читать полностью