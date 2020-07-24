Путин поручил рассмотреть вопрос о присвоении улицам имен медиков, умерших от коронавируса

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил региональным властям рассмотреть вопрос о присвоении улицам, а также медицинским и образовательным организациям имен медиков, проявивших себя в борьбе с коронавирусом и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам встречи главы государства с участниками акции "МыВместе".

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ рассмотреть совместно с главами муниципальных образований вопрос о присвоении элементам планировочной структуры, элементам улично-дорожной сети в границах муниципальных образований, а также медицинским и образовательным организациям имен медицинских работников, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции и отдавших свои жизни при исполнении профессионального долга", - говорится в документе. Доклад на эту тему должен быть представлен президенту до 1 ноября 2020 года.

Кроме того, губернаторам поручено оказывать поддержку региональным штабам общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе" в целях расширения их сферы деятельности после отмены ограничительных мер, связанных с пандемией. Власти регионов должны будут также рассмотреть вопрос о закреплении волонтеров акции "МыВместе" за гражданами пожилого возраста, нуждающимися в постоянной или временной посторонней помощи, для оказания им социальной поддержки.

МЧС России совместно с регионами должно будет организовать работу по привлечению имеющих необходимую подготовку волонтеров региональных штабов акции "МыВместе" к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и распределению гуманитарной помощи в зонах ЧС, а также рассмотреть вопрос о проведении территориальными органами МЧС практических занятий для таких волонтеров.