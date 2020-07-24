Под Петербургом установят памятник водителям времен блокады

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Памятник водителям, которые перевозили по Дороге жизни через Ладожское озеро грузы для блокадного Ленинграда и эвакуировали жителей города, будет установлен в деревне Кобона, где располагался эвакуационный пункт. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Ленинградской области.

"Памятный знак появится на территории музея "Кобона: Дорога Жизни". Авторы проекта соединили в нем три пронзительных символа: легендарную полуторку, образ спасенного мальчика и тетрадь со стихами неизвестному водителю. Инициатива создания памятника принадлежит блокадникам, вывезенным по Дороге жизни через Кобону - ученому и поэту Александру Городницкому и директору Музея истории школы Карла Мая, вице-президенту Русского генеалогического общества Никите Благово", - говорится в сообщении пресс-службы.

Памятный знак создается по проекту скульптора, заслуженного художника РФ Александра Таратынова. Открытие памятника намечено на 8 сентября - День памяти жертв блокады Ленинграда. По словам представителей областного правительства, деревня Кобона выбрана для установки памятника, поскольку в годы Великой Отечественной войны была местом спасения блокадников.

"Каменный храм Николая Чудотворца в Кобоне был основным эвакопунктом на восточном берегу Ладоги. В то время здесь располагалось не более 80 дворов и все они были переполнены, люди жили в помещении школы и сельсовета. В 1980 году в здании кобонской школы был открыт музей "Дорога Жизни" и музей поэта Александра Андреевича Прокофьева", - отметили в пресс-службе.

"Дорога жизни" - название, которое дали ленинградцы единственной транспортной магистрали, соединявшей блокадный Ленинград со страной через Ладожское озеро. Дорога жизни начала работу 22 ноября 1941 года и действовала две зимы. В период навигации доставка продовольствия и эвакуация людей осуществлялись на буксирах с баржами и кораблях, а зимой машины шли по ледовой дороге. За весь период действия Дороги жизни по ней перевезли более 16 млн различных грузов, в том числе военного назначения, и эвакуировали более 1 млн человек.

На Дороге жизни уже существует памятник блокадному транспорту - в поселке Подборовье в 1968 году на постаменте установлен сохранившийся экземпляр грузового автомобиля "ЗИС-5" ("Полуторки") - машины, работавшей в период блокады Ленинграда.