Суд оставил в силе решение об аресте пикетчицы, перекрывшей движение на Невском проспекте

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский городской суд не удовлетворил жалобу участницы несогласованного пикета Марины Кен, перекрывшей движение на Невском проспекте, на решение Куйбышевского районного суда о назначении ей административного ареста на 15 суток. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд апелляционной инстанции постановление Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга от 20 июля 2020 года оставил без изменения, жалобу - без удовлетворения", - говорится в сообщении.

20 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга назначил административный арест Евгению Мусину (20 суток) и Марине Кен (15 суток) за нарушение ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

По данным пресс-службы, 16 июля Мусин и Кен провели пикет, не согласованный с комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга. При этом, находясь на проезжей части Невского проспекта и нарушая правила дорожного движения, участники акции держали в руках баннер и создавали препятствия движению транспорта. Вину Мусин и Кен не признали.