Любимова: вопрос рассадки зрителей в театре проработают во второй половине августа

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минкультуры РФ совместно с Роспотребнадзором постарались отразить все нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений в методических рекомендациях. Вопрос рассадки зрителей в залах проработают во второй половине августа, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Мы завершили совместно с Роспотребнадзором большую работу по подготовке рекомендаций для наших театров и концертных организаций. Постарались отразить в них все нюансы репетиционного процесса, организации постановок и выступлений. Во второй половине августа будет дополнительно проработан вопрос рассадки зрителей в залах и направлены предложения в Роспотребнадзор", - сказала Любимова, чьи слова привели в пресс-службе.

Минкультуры ожидает, что театры начнут сезон по готовности, ориентировочно, в середине сентября, отметила министр. "Но все, безусловно, зависит от решения местных властей и главных государственных санитарных врачей в регионах", - пояснила Любимова.

Рекомендации, подготовленные Минкультуры совместно с Роспотребнадзором, опубликовали в пятницу на сайте ведомства. Они описывают требования по организации всех этапов возобновления деятельности учреждений - репетиционного процесса, постановок и концертов.