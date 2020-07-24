В Петербурге туроператоры возобновят работу с 27 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга с 27 июля снимет ограничения на проведение в городе экскурсий, а также работу туроператоров, которые были введены из-за пандемии коронавируса, сообщила в пятницу пресс-служба администрации губернатора.

"С 27 июля возобновляется деятельность туроператоров и турагентов, станут доступны экскурсионные услуги", - говорится в сообщении.

Также с 27 июля возобновляют работу в обычном режиме детские сады города. Смогут открыться торговые и торгово-развлекательные центры, расположенные в них бассейны и фитнес-центры, объекты розничной торговли и оказания услуг, но только при наличии обособленных помещений и торговых залов. Откроются детские игровые комнаты - как в торговых центрах, так и в заведениях общественного питания. Объекты развлечения и досуга в ТЦ пока не смогут начать работу. Сохраняется запрет на розничную торговлю и оказание услуг в коридорах, атриумах, фойе и иных местах общего пользования.

Примерочные в магазинах одежды разрешено открыть только при термической обработки одежды после каждой примерки, заполняемости зоны только в шахматном порядке, оснащении примерочной зоны кожными антисептиками и дозатором, обеспечении масками и перчатками сотрудников, обслуживающих примерочные, а также нанесении разметки для соблюдения социальной дистанции.

Смогут открыться с 27 июля и заведения общественного питания. Для этого владельцам заведений предстоит разместить столы на расстоянии не менее 1,5 м, обрабатывать дезинфицирующими средствами обеденные столы и все предметы сервировки стола, включая меню, после каждого посетителя. В городских ЗАГСах смогут одновременно присутствовать до 30 человек.

Снимается запрет на работу частных музеев и выставочных залов, могут начать работу аквапарки, снимается запрет на проведение тестовых поездок в автосалонах.

Возобновление деятельности указанных организаций возможно только после оформления уникального QR-кода, подтверждающего готовность выполнения стандарта безопасной деятельности. Также они должны обеспечить использование гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук (за исключением посетителей аквапарков и организаций физкультуры и спорта, детских игровых комнат и предприятий общественного питания), соблюдение необходимых санитарных мер и дистанции между гражданами не менее 1,5 м.

До 16 августа в Санкт-Петербурге сохраняется временное ограничение на проведение досуговых, спортивных, культурных, зрелищных и иных массовых мероприятий, публичных мероприятий.

В новость внесены изменения (17:33 мск) - добавлены подробности после второго абзаца