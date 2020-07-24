Фонд развития Ингушетии направит около 6 млн рублей на ремонт кадетского корпуса

МАГАС, 24 июля. /ТАСС/. Национальный фонд развития Ингушетии направит около 6 млн рублей на капитальный ремонт здания Горского кадетского корпуса им. А. Цароева. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Решение провести реконструкцию учебного корпуса принял Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Он распорядился выделить из Национального фонда развития региона около 6 млн рублей на полную реконструкцию учебного корпуса училища, также поручил завершить все работы к началу учебного года", - отметили в пресс-службе.

Власти Ингушетии также рассматривают возможность выхода на Министерство обороны РФ с инициативой о передаче учреждения в ведомственное подчинение. "Данный шаг нацелен на повышение эффективности работы кадетского корпуса, поддержание его престижа, а также обеспечение материально-технического оснащения - задачи, решение которых усложняет дотационность республиканского бюджета и ограниченность функциональных возможностей министерства образования и науки региона", - рассказали в пресс-службе правительства.

"Горский кадетский корпус им. А. Д. Цароева" был создан в 1994 году с целью улучшения военно-патриотического воспитания молодежи и подготовки защитников отечества.

В мае текущего года глава Ингушетии создал Национальный фонд развития республики (НФРРИ), в который отчисляет свою заработную плату. На средства фонда в регионе уже проведена масштабная благотворительная акция, приуроченная к священному для мусульман месяцу поста Рамадан, а также для поддержки жителей в период пандемии. В рамках акции более 4,6 тыс. малоимущих семей республики получили по 5 кг свежего мяса.